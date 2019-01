CALCIOMERCATO DE JONG JUVENTUS PSG TOTTENHAM / Il futuro di de Jong sta tenendo banco nella dirigenza dell'Ajax. L'olandese si è messo in grande mostra in questa stagione, durante la quale ha già collezionato 27 presenze, condite da 4 gol e un assist. Il centrocampista però potrebbe lasciare Amsterdam al termine del campionato in essere perché finito nei fari di diversi top club europei.

Sulle tracce del classe '97, non ci sarebbe solo la alla Juventus.

Oltre al PSG, disposto a offrire ai Lancieri circa 75 milioni di euro , anche ilsi sarebbe calato nella corsa al centrocampista, secondo il 'Mirror'. Gli Spurs infatti considerano de Jong il perfetto sostituto di, con il quale non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo. Acquistando il giovane olandese,si garantirebbe un profilo giovane dall'assoluto valore e dagli ampi margini di miglioramento. L'Ajax, dal canto suo, è intenzionato a cedere il proprio gioiello al miglior offerente, senza fare sconti.

