CALCIOMERCATO CHELSEA HIGUAIN MILAN / Sarri vuole una punta e l'amore con Higuain non è mai tramontato. Nervoso per le dichiarazioni di Leonardo e stufo delle difficoltà ad incidere in un Milan poco brillante ormai da tempo, il Pipita sta spingendo per il trasferimento a Londra che avrebbe voluto già quest'estate. Il Chelsea lavora per ottenere il prestito dalla Juventus, i Blues sono operativi su questa linea dagli ultimi summit di mercato. L'alternativa sarebbe Cavani ma servono 60 milioni per far vacillare il Psg e Abramovich, che pensa alla vendita della società in prospettiva, non ritiene opportuno un investimento di questo tipo. Morata è in uscita, l'Atletico Madrid, pronto a cedere Kalinic al Monaco, lo vuole mettere a disposizione di Simeone per rinforzare il reparto offensivo.

Al puzzle manca il centravanti del, la spalla diche per il club rossonero non può essere l'unica arma offensiva per tornare in Champions League e giocarsi le proprie chances in Coppa Italia. Il Milan vuoledelche poi dovrebbe trovare un sostituto per il proprio reparto offensivo, un'idea potrebbe essere

Altri due fronti aperti nel mercato dei Blues riguardano i sostituti di Fabregas trasferitosi al Monaco e Zappacosta, per cui c'è una trattativa aperta con la Lazio che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. La pista Barella è molto defilata, il Chelsea non è convinto di un investimento di 50 milioni per il centrocampista del Cagliari, Paredes dello Zenit San Pietroburgo è una pista più calda ma non sono da escludere idee a costi ancora più bassi. Il sostituto ideale di Zappacosta è Hysaj che ha una clausola di 50 milioni ma il Napoli potrebbe cederlo anche per una proposta di 35 milioni di euro.

