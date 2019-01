CALCIOMERCATO NAPOLI BARELLA CHELSEA / E' l'oggetto del desiderio di moltissime squadre, Barella tiene in ansia il Cagliari e i suoi tifosi. Il centrocampista è finito da tempo nel mirino di Milan e Inter ma nell'ultimo periodo sono state soprattutto Napoli e Chelsea a muovere passi importanti.

Per restare aggiornato su tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Del futuro di Barella ha parlato il suo attuale tecnico in Sardegna, durante la conferenza stampa alla vigilia del match dicontro l'Atalanta: "Barella adesso è con noi e sta dando tutto: a me interessa questo, è totalmente dedito alla causa - riporta 'Sportmediaset' - Ha la testa giusta e ha la testa nel Cagliari, non ho segnali diversi e non mi pongo alcun problema. Non è facile per un giocatore vedere ogni giorno il proprio nome sui giornali"