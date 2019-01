CALCIOMERCATO ERIKSEN JUVENTUS REAL MADRID TOTTENHAM / La Juventus è uno dei club più ativi sul mercato. Dopo aver virtualmente chiuso con l'Arsenal per Ramsey, l'obiettivo di Paratici è quello di fare un altro grande colpo a centrocampo in vista della prossima estate. Tra i profili studiati dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello relativo a Christian Eriksen, fantasista del Tottenham. Il club inglese non è finora riuscito a strappare al danese il rinnovo di un contratto che scadrà a giugno 2020.

In assenza di un accordo, gli Spurs saranno costretti a cedere il proprio asso per evitare di perderlo a zero.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Oltre alla Juventus anche il Real Madrid starebbe seriamente pensando al classe '92, considerato da Florentino Perez il perfetto successore di Luka Modric, non più giovanissimo. Secondo il 'Sun', per cercare di ottenere il massimo dalla cessione del proprio calciatore, il Tottenham sarebbe intenzionato a scatenare un'asta tra i club interessati. Il prezzo di partenza è fissato a 50 milioni di sterline (circa 56 milioni di euro) ma è destinato a salire in maniera vertiginosa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui