CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Pogba e Mbappè: l'intervista di Paulo Dybala a 'Telefoot' è una sorta di sintesi dei nomi più importanti accostati alla Juventus in sede di calciomercato.

L'attaccante argentino, infatti, si sofferma sui due francesi, partendo dal sua ex compagno di squadra che potrebbe rientrare in bianconero ripetendo il tragitto Manchester-Torino già fatto ad inizio carriera: "Mi piacerebbe sempre giocare con un calciatore del suo livello, ma qualunque fosse la sua decisione gli augurero sempre il meglio".

Si passa poi a Cristiano Ronaldo e qui arriva il richiamo per Mbappè: "Tutti sanno l'importanza che Ronaldo ha per noi, cosa rappresenta per i nostri avversari. Dà tutto sul campo, in allenamento e anche al di fuori del calcio: è un vero esempio per i calciatori più giovani. Lui o Messi? Sono campioni dello stesso livello, per il futuro Neymar e soprattutto Mbappé hanno tutto per raggiungerli".

