ROSSI MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / Il legame tra il calcio e Giuseppe Rossi appare superare ogni limite. L'ex attaccante di Genoa e Fiorentina, attualmente svincolato, tornerà ad allenarsi con il club che lo ha reso celebre: il Manchester United.

Reduce da numerossissimi gravi infortuni che ne hanno condizionato la carriera, il 31enne di New Jersey proverà a rimettersi in forma per cercare di convincere qualche club a puntare ancora su di lui.

Per tutte le notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riferito dal 'Sun', a chiamare Rossi in Inghilterra è stato proprio Solskjaer. Il tecnico dei Red Devils infatti, è stato un suo compagno di reparto durante l'esperienza allo United. I due sono rimasti molto legati ed è per questo motivo che il suo ex collega lo ha chiamato nella propria struttura di allenamento.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui