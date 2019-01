CALCIOMERCATO PAREDES MILAN CHELSEA / Il Milan è alla ricerca di un centrocampista di livello per poter dare un'opzione importante a Gattuso per la propria linea mediana. Nel reparto in questione infatti, il tecnico calabrese ha dovuto rinunciare agli apporti di Bonaventura e Biglia, out da diverso tempo per i rispettivi problemi fisici.

Tra le opzioni al vaglio della dirigenza rossonera c'è Leandro, attualmente in forza alloma disposto a lasciare la Russia per tornare a giocare in campionati più probanti.

L'ex giallorosso non è un obiettivo concreto solo del club milanese. Anche il Chelsea infatti si è messo alla ricerca di un erede di Fabregas, approdato al Monaco. A dare un indizio sulla possibile destinazione del mediano ci ha pensato Paredes stesso, attraverso il proprio profilo Twitter. L'ex giallorosso infatti ha retwittato un video di un suo follower intitolato 'Leandro Paredes - Welcome to Chelsea', in cui venivano esaltate le sue qualità tecniche.

