CALCIOMERCATO GENOA FAVILLI/ Andrea Favilli, centravanti del Genoa, ha parlato di calciomercato e del suo momento ai microfoni del 'Secolo XIX': "Prandelli mi dà qualcosa in più.

Lavoro ogni volta come se dovessi scendere in campo titolare, col Milansarà squalificato e questo è uno stimolo in più per lavorare ancora meglio". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Favilli ha poi aggiunto: "Sento di essere un giocatore importante e voglio farlo col Genoa, in metà anno qui non ho dimostrato niente e spero che arrivi presto il mio momento per far vedere a tutti il mio valore".

