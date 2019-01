CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL SIMEONE / Se cercava qualcosa per tranquillizzarsi, Giovanni Simeone non l'ha certo ottenuta oggi: l'arrivo di Luis Muriel ha spinto in panchina l'attaccante argentino, ex Genoa. Pioli per la gara tra Fiorentina e Torino ha scelto il neo arrivato, mandando in panchina il 'Cholito'.

Scelta tecnica considerato che Muriel ha dimostrato appena arrivato di essere in gran forma, ma la decisione dell'allenatore viola farà scattare un piccolo allarme per Simeone: se voleva una prova che l'acquisto dell'exnon fosse un segnale della scarsa fiducia verso di lui, non è stato accontentato. Del resto la stagione dell'attaccante viola non può considerarsi positiva e c'è da ricordare anche il gesto polemico (e le successive scuse) dopo la rete all'Empoli che rompeva un lungo digiuno.