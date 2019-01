SONDAGGIO CALCIOMERCATO.IT INTER MILAN ICARDI HIGUAIN CASSANO/ Nella mattinata, ai microfoni di 'SkySport', Antonio Cassano, ex giocatore di Inter e Milan, ha parlato della situazione dei bomber delle due squadre meneghine: Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. FantAntonio ha anche lanciato una provocazione che non è passata inosservata: "Il mio consiglio è che io prenderei Higuain e lo metterei all’Inter e via Icardi. Higuain è un super campione.

Prendo Higuain, lo metto all’Inter". Per le ultime notizie sui social network e il calcio---> clicca qui!

Proprio a questa affermazione del talento di Bari Vecchia, hanno risposto i follower dell'account Twitter di calciomercato.it, preferendo comunque Mauro Icardi al Pipita, con il 61% delle preferenze. Al secondo posto, con il 31%, c'è chi schiera per lo scambio mentre, solo all'8% troviamo il partito di chi vorrebbe un altro attaccante oltre ai due bomber argentini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui