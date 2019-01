CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO DYBALA / Isco è da tempo un nome che circola in orbita Juventus: i bianconeri vorrebbero portare in Italia il centrocampista del Real Madrid, approfittando anche del momento no del calciatore che con Solari non sta trovando spazio in squadra.

Certo la concorrenza è tanta (c'è ad esempio anche il) e soprattutto occorre rispettare le condizioni poste da Florentino: come riferisce 'diariogol.com', il presidente dei blancos sarebbe disposto ad intavolare una trattativa con la Juventus soltanto se i bianconeri inseriscano nell'affare Paulo. Tutte le notizie sul mercato

L'interesse del Real per la 'Joya' non è una novità ed ora il numero uno delle 'merengues' vuole approfittare del tentativo della Juventus di portare Isco alla corte di Allegri per dare l'assalto all'argentino. Dybala rappresenterebbe uno delle novità del ricambio generazionale che Perez sta preparando per la prossima stagione. Da capire quanto la Juve sia disposta realmente a sacrificare l'ex Palermo per arrivare a Isco.

