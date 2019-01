CALCIOMERCATO ROMA DZEKO BELOTTI TORINO/ Il tempo di Edin Dzeko alla Roma non sembra lunghissimo. Il centravanti bosniaco ex Wolsfburg e Manchester City veste la maglia giallorossa ormai dall'estate di calciomercato del 2015. In questa stagione, il classe 1986 ha messo a segno soltanto due reti in Serie A, è andata invece meglio in Champions League dove il tabellone marca 5 gol.

In caso di un addio in estate di Edin Dzeko, stando a quanto riportato daalla 'Gazzetta dello Sport' e quanto affermato oggi dal 'Corriere dello Sport', il sostituto ideale potrebbe essere Andrea, centravanti del Torino. Per le ultime notizie sul calciomercato della Serie A---> clicca qui!

Secondo il 'Corriere', la Roma dovrebbe spendere almeno 50 milioni per portare nella Capitale l'attaccante ex Palermo. La clausola rescissoria di 100 milioni infatti, vale soltanto per l'estero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui