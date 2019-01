CALCIOMERCATO TORINO PEREYRA GENNAIO/ Il Torino vorrebbe regalare un altro tassello a centrocampo per Walter Mazzarri. Il nome più in voga è quello di Roberto Pereyra, ex Udinese e Juventus, attualmente al Watford.

Il classe 1991, che con la maglia bianconera ha sfiorato la vittoria della Champions League, è il sogno del calciomercato del club granata, ma il suo ruolo centrale nel club inglese complica, e non di poco, la trattativa. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

In questa stagione al Watford infatti, l'argentino ha disputato 22 partite mettendo a segno ben 6 reti. Della difficoltà dell'affare ha parlato anche 'Tuttosport', che ha confermato la difficoltà per i granata per il mercato invernale mentre ha lasciato aperto uno spiraglio per l'estate, sempre non senza complicazioni nell'affare.

