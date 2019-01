CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO/ Yannick Carrasco, esterno belga attualmente in Cina, è un obiettivo del calciomercato Milan per questa sessione di trasferimenti di gennaio. L'ex Atletico Madrid potrebbe tornare nel calcio europeo e in merito ha parlato anche sua moglie, Noémie Happart, ai microfoni de 'Journal de 13 heure': "E' stato accostato a diversi club.

Yannick ha avuto delle proposte dalla Germania, dalla Spagna, dall'Inghilterra e dall'Italia ma finora non c'è stato nulla di concreto e nessuna firma".

Yannick Carrasco, classe 1993, è un giocatore del Dalian Yifang, precedentemente si è messo in mostra in Europa con le maglie di Atletico Madrid, con il quale ha segnato anche in finale di Champions League nel 2016, e Monaco.

