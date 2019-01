CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO HIGUAIN/ Il Milan di Gennaro Gattuso, nonostante moltissima fatica, è riuscito a superare la Sampdoria a Marassi nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Decisivo però, non è stato Gonzalo Higuain, arrivato nel calciomercato estivo in pompa magna, bensì Patrick Cutrone, prodotto del vivaio rossonero e in costante crescita. Il Pipita, fiore all'occhiello della campagna acquisti, non sta convincendo così come a lui non sta convincendo il progetto rossonero, quello costruito da Leonardo ad inizio stagione e che prometteva decisamente meglio, almeno da un punto di vista estetico.

Vuoi un po' gli infortuni, arrivati in massa fra ottobre e novembre, vuoi il contraccolpo emotivo del rigore sbagliato da Higuain e della sconfitta con la Juventus, il Milan e Leonardo hanno accumulato qualche delusione di troppo in questa prima parte di stagione, tra la disfatta in Grecia e qualche pareggio di troppo in campionato, e, dopo le accuse a Gattuso, la lente d'ingrandimento si è spostato su qualcun altro.

Calciomercato Milan, da Gattuso a Leonardo: 'passaggio' di colpe

Dopo le colpe assegnate a Gennaro Gattuso, l'attenzione delle critiche si è spostata su chi ha costruito parte della rosa rossonera, Leonardo. Il dirigente brasiliano ex PSG, non ha finora convinto con i colpi del mercato in entrata. Oltre ai continui discorsi su Higuain, sempre più scontento e sempre più verso il Chelsea, anche l'arrivo di giocatori come Laxalt e Castillejo non ha avuto l'effetto sperato, così come Caldara, ai box praticamente da inizio stagione. Premiata invece, dopo le grida al 'flop' di inizio campionato, la scelta di Tiemoué Bakayoko per il centrocampo, sempre più convincente all'interno della linea mediana rossonera. Ora sta a Leonardo, soprattutto in base a cosa farà Higuain, cercare di rimediare agli errori estivi e tentare di migliorare una squadra che, nonostante i mille problemi, riesce ancora ad essere ad un solo punto dalla zona Champions League.

