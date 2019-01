CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN BOLOGNA/ Moise Kean è un patrimonio importantissimo per la Juventus e il calcio italiano. L'attaccante classe 2000, originario di Vercelli, nella serata di Coppa Italia di ieri contro il Bologna, ha ritrovato la rete con la maglia bianconera che mancava dalla primavera del 2017, proprio in quello stesso stadio. In mezzo c'è stata l'esperienza a Verona, con l'Hellas, dove Kean si è fatto le ossa con la Serie A andando anche a segno in 4 occasioni e tornando alla Juventus più maturo, nonostante la retrocessione del club scaligero.

E' passato quindi, più di un anno e mezzo fra quel 27 maggio 2017, giorno della rete al Bologna nell'ultima giornata di Serie A, e il 12 gennaio 2019 e la situazione sul calciomercato di Moise Kean è cambiata. Da partente sicuro in prestito al termine di quella stagione, ora, come riporta anche 'Tuttosport', Paratici e soci potrebbero decidere di non privare Massimiliano Allegri di un attaccante di razza come l'azzurro, considerando anche l'infortunio di Mario Mandzukic. Su Kean ci sono diverse squadre in questa sessione di mercato, starà ora alla Juventus prendere una decisione sul giovane bomber che, a Bologna, potrebbe aver cambiato il suo futuro.

