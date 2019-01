CALCIOMERCATO INTER GODIN / L'Inter ha in pugno Diego Godin a partire della prossima stagione, ma in Spagna non ci stanno. Nello specifico i tifosi dell'Atletico Madrid, legatissimi al loro capitano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Prima della partita casalinga di Liga contro il, cominciata alle ore 12, i sostenitori 'Colchoneros' hanno organizzato un sit-in di protesta fuori il 'Wanda Metropolitano'. L'obiettivo è spingere la società a venire incontro alle richieste (un biennale che gli garantisce l'Inter) di Godin così da provare a fargli cambiare idea riguardo il suo futuro che, ad oggi e a meno di clamorose sorprese, sarà a tinte nerazzurre.