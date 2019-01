MILAN CASSANO HIGUAIN INTER ICARDI / Il solito, mai banale Antonio Cassano. In collegamento con gli studi di 'Sky Sport', 'FantAntonio' si racconta e fa il punto sulle ultime news Serie A soffermandosi in particolare sul caso Gonzalo Higuain che sta infiammando il calciomercato in casa Milan. "Per me la follia non è Higuain che va via, ma che lo danno via - esordisce Cassano -. L'unico giocatore decente che ha il Milan è Higuain, l'unico campione. Se il Milan vuole ricostruire per tornare a vincere, hai uno dei centravanti più forti al mondo, allora devi costruire attorno a campioni così. Se gioca con questi giocatori qua è normale che fa fatica. Io non lo darei mai via, come ha detto Rino (Gattuso, ndr) lo chiuderei in casa, però gli prenderei 5-6 giocatori forti attorno a lui. Higuain ha fatto in 7 anni al Real più di 150 gol al Real, non in una squadra normale. Se il Milan ha difficoltà è perché non ci sono giocatori da Milan che non gli sanno dare la palla.

Nessuno lo imbuca e fa fatica, lui vorrebbe cambiare aria per andare al Chelsea dove ci sono campioni e l'allenatore che conosce. Io lo terrei e prenderei 5-6 giocatori forti attorno a lui".

Quindi Cassano aggiunge: "Il mio consiglio a Higuain? Il mio consiglio è che io prenderei Higuain e lo metterei all’Inter e via Icardi. Higuain è un super campione. Prendo Higuain, lo metto all’Inter. Icardi vuoi andare? Ciao, buon viaggio". E poi: "Biglia è un buon giocatore, però non è quello che imbuca Higuain com'era Pirlo o può essere Pjanic. Servono giocatori che ti mettono davanti la porta e ti creano l’occasione. Biglia è buono davanti la difesa, ma servono giocatori bravi negli ultimi trenta metri. Se gli arrivano due palloni è normale che fa fatica. Avessi avuto io un attaccante che si muove come Higuain, faceva 40 gol all’anno".

La chiosa, invece è su mister Gattuso: "Sta già facendo un miracolo clamoroso. Se non gli prendi i giocatori neanche Dio riesce a fare un miracolo con questa squadra. Io al Real ho giocato poco. Gli ho imbucato una palla, gol all’Atletico, abbiamo vinto lo scudetto. Lui basta che lo imbuchi e fa sempre la differenza. Un motivo ci sarà se in carriera ha fatto più di 300 gol..".

