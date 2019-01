Calciomercato Milan, blitz a sorpresa per Morata!

CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Il Chelsea, su input di Maurizio Sarri, alza il pressing su Gonzalo Higuain e si prepara a liberare Alvaro Morata. Nel mirino del Milan, l'attaccante spagnolo ha tanti estimatori in giro per l'Europa. Soprattutto in patria, dove dopo l'ipotesi (sfumata) Siviglia, resta in corsa l'Atletico Madrid mentre spunta anche il Barcellona.

Ma occhio alle ultime novità in arrivo dall'Inghilterra. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Secondo quanto scrive il 'Sunday Express' infatti, il BayernMonaco avrebbe fatto irruzione nella corsa a Morata avviando i contatti con i 'Blues' per tentare di avere il calciatore in prestito fino al termine della stagione. Ipotesi al momento complicata visti anche i rapporti tesi tra le società per il 'caso Callum Hudson-Odoi', ma i bavaresi starebbero facendo sul serio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui