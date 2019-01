Calciomercato Napoli, Koulibaly shock: voglia di addio!

CALCIOMERCATO NAPOLI MANCHESTER UNITED KOULIBALY / In Inghilterra sono sicuri: Kalidou Koulibaly cerca una via di fuga dai cori razzisti italiani.

Quanto accaduto nel match di Santo Stefano traavrebbe segnato l'animo del difensore, che, riporta il 'Daily Mirror', potrebbe forzare la sua partenza dalla, con ilpronto ad accoglierlo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. I 'Red Devils', infatti, lo avrebbero inserito come nome primario nella lista degli acquisti: dopo aver fallito il tentativo in passato con un'offerta da circa 100 milioni di euro, lo United potrebbe tornare alla carica la prossima estate, quando rischierà di aprirsi un'asta al rialzo col, altro club interessato al suo acquisto. Classe 1991, Koulibaly è considerato tra i migliori difensori al mondo; dopo aver prolungato col Napoli fino al 2023 lo scorso settembre, gli azzurri di recente hanno deciso di blindarlo nuovamente aumentando a 6 milioni di euro a stagione il suo ingaggio.