CALCIOMERCATO NAPOLI SASSUOLO ROG DIAWARA / "Nella valutazione del momento c'è solo la possibilità di cedere un giocatore in prestito". Carlo Ancelotti, presentando in conferenza stampa la gara degli ottavi di Coppa Italia in programma stasera tra Napoli e Sassuolo, ha chiarito la posizione societaria sulle cessioni di gennaio. L'indiziato principale alla partenza è Marko Rog, tra i calciatori con minor minutaggio nella rosa azzurra: per lui, come anticipato da Calciomercato.it, è più probabile una partenza per l'estero, con Schalke 04 in prima fila e alcuni club spagnoli, che verso un altro club italiano. In Serie A, il classe '95 croato fa gola a Fiorentina, Parma e Genoa.

Calciomercato, da Rog a Diawara: segnali da Napoli-Sassuolo

Dopo averli tenuti in panchina per gran parte dei match di campionato, Ancelotti stasera potrebbe dare un'importante occasione a Rog e Diawara, tra i probabili titolari così come Hysaj, altro calciatore che sta arretrando nelle gerarchie dell'allenatore. I tre avranno finalmente l'occasione per confermare le loro doti e la loro importanza nel progetto tecnico napoletano. In caso di ulteriore prova incolore, invece, lieviterebbero le indiscrezioni sulla loro partenza già in questa sessione invernale. Questa la probabile formazione del Napoli:

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Diawara, Fabian; Milik, Insigne. All. Ancelotti

