Sudafrica, è morto l'ex Bari e Salernitana Phil Masinga

SUDAFRICA MORTO MASINGA / "È un giorno triste per il calcio sudafricano. Un leale servitore del gioco, dentro e fuori dal campo di gioco".

Con questo messaggio, il presidente della federcalcio sudafricana Dannyha annunciato la scomparsa di Philemon, 49enne ex attaccante che in carriera collezionò 58 presenze con la nazionale del suo Paese e passò anche in Italia. Dal 1997 al 2001, con le maglie die soprattutto, riuscì a segnare anche 24 gol in Serie A. Secondo quanto riferiscono i media locali, Masinga era ricoverato da alcuni giorni.

