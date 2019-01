Calciomercato Juventus, trovato l'accordo per la cessione

CALCIOMERCATO JUVENTUS BOLOGNA SPINAZZOLA / La Juventus medita sul futuro di Leonardo Spinazzola, esterno difensivo reduce da problemi fisici.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In occasione del match didisputato ieri contro il, riporta 'Tuttosport', i due club avrebbero trovato l'accordo per la cessione del calciatore, che arriverà soltanto dopo il via libera di, il quale in conferenza ha sottolineato la necessità di averlo ancora in rosa. I bianconeri, dal canto loro, sembrano propensi a farlo partire con la formula del prestito.