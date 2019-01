CALCIOMERCATO JUVENTUS VISITE MEDICHE RAMSEY / Mentre spuntano voci su un possibile inserimento nella corsa a Luka Modric, la Juventus si concentra sul presente che porta il nome di Aaron Ramsey. Perché la società bianconera sta facendo di tutto per anticipare l'arrivo già a gennaio del centrocampista gallese in scadenza di contratto con l'Arsenal e bloccato per l'estate.

Il pressing continua, ma per il momento resiste il muro dei 'Gunners' che puntano a tenerlo fino al termine della stagione per poi liberarlo a zero. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Intanto quella di oggi è un'altra giornata molto importante. Come ricorda 'La Gazzetta Sportiva', cresce l'attesa per le visite mediche di Aaron Ramsey che potrebbero tenersi addirittura oggi. Subentrato dalla panchina nella gara di ieri col West Ham, il gallese dovrebbe essere raggiunto a Londra da una delegazione della Juventus per svolgere in gran segreto i test propedeutici alla firma, attesa dopo la Supercoppa Italiana. Anche Emre Can e Khedira, altri due affari a parametro zero della Juventus, effettuarono le visite mediche all'estero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui