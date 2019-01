Calciomercato Inter, nuovo socio e un top player per l'estate

CALCIOMERCATO INTER THOHIR HONG KONG MODRIC / Si respira l'aria di una nuova dimensione attorno all'Inter che si prepara a vivere la prima estate di calciomercato fuori dai vincoli del settlement agreement e lo fa con una società che, nel giro di poche settimane, dovrebbe diventare ancora più solida grazie all'ingresso di un nuovo partner di grande spessore.

Calciomercato Inter, Modric è il primo colpo col fondo di Hong Kong

Come riporta il 'Corriere dello Sport', infatti, sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per la fuoriuscita totale dell'ex presidente nerazzurro Erickche già entro la fine di gennaio potrebbe cedere il suo pacchetto azionario di minoranza (31% circa) ad un fondo d'investimento di Hong Kong, il quale è facile pensare possa essere stato individuato proprio da Suning che invece non ha raggiunto un accordo con il tycoon indonesiano per rilevare le quote. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Trattandosi di un fondo di investimento, l'Inter potrà aspettarsi effetti benefici da subito con una maggiore partecipazione negli aumenti di capitale (Thohir fin qui non ha partecipato) ed un abbassamento del debito oltre ad un'accelerazione nel processo di aumenta del fatturato, che è ciò che permette di andare a caccia di grandi campioni con cui ridurre il gap dalla Juventus.

Proprio per questo le settimane successive all'avvicendamento societario saranno importanti anche in chiave mercato. Con maggiori margini di manovra, l'Inter è già al lavoro per individuare i colpi estivi. Affari importanti a costo zero come Diego Godin, ma non solo. Perché il sogno resta Luka Modric, per il quale secondo il quotidiano romano ci sarà una stretta in Primavera: al Real c'è aria di rivoluzione e con il rinnovo che tarda ad arrivare il croato potrebbe essere giunto al capolinea. Su Modric la nuova insidia secondo le indiscrezioni delle scorse ore si chiama Juventus anche se l'Inter starebbe puntando forte sui rapporti con l'entourage che segue anche Sime Vrsaljko, di cui si discuterà il futuro proprio in Primavera (servono 17,5 milioni di euro per il riscatto dall'Atletico), per arrivare al Pallone d'Oro. E occhio anche all'altro grande nome, il tedesco Kroos. Qui però si viaggia ad altre cifre e bisognerà imbastire tutto un altro tipo di discorso.

