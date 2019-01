ARRESTATO CESARE BATTISTI / È finita nella notte italiana la latitanza di Cesare Battisti, il terrorista pluri-omicida di cui si erano perse le tracce dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione firmato dal presidente Michel Temer.

Come riferisce il 'Corriere della Sera', una squadra speciale dell'Interpol formata da investigatori italiani lo ha catturato mentre camminava in una strada di Santa Cruz de la Sierra, città della Bolivia, con una barba finta e un documento d’identità brasiliano. Battisti, si legge, era da solo e non ha opposto resistenza.

"Ringrazio per il grande lavoro le Forze dell’Ordine italiane e straniere, la Polizia di Stato, l’Interpol, l’AISE e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battesti, un delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia, ma di finire i suoi giorni in galera" il commento via social del vicepremier Matteo Salvini.

