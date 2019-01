FOTOGALLERY - Supercoppa Italiana, Milan a Gedda: il volto di Higuain all'arrivo. E sui social...

FOTOGALLERY SUPERCOPPA ITALIANA MILAN HIGUAIN GEDDA / Archiviata la pratica Sampdoria e centrata la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, il Milan da Genova ha subito lasciato l'Italia per raggiungere Gedda, in Arabia Saudita, dove mercoledì contro la Juventus ci sarà la grande chance di mettere le mani sul primo trofeo stagionale con la Supercoppa Italiana in palio.

Ma mentre si festeggia per la prova ancora una volta decisiva del giovane Cutrone, continua a far discutere il caso Gonzalo Higuain, al centro delle voci di mercato col Chelsea , del quale proprio il tecnico Gattuso ha parlato così: "Quando un giocatore fa delle scelte, poi è anche difficile poter convincerlo: uno ci prova. In questo momento è un giocatore del, ce lo teniamo ben stretto. Non so cosa succederà. La testa è del giocatore, non la mia". CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

In queste ore dunque c'è inevitabilmente grande attenzione attorno al 'Pipita', che all'arrivo a Gedda, come potete vedere dalle foto, è rimasto in solitaria e col volto tirato rispetto ai compagni di squadra. Normale stanchezza post-viaggio notturno? Ci può stare. Ma visto il fermento di mercato e le parole del tecnico, lecito pensare che la testa possa essere altrove. E intanto sui social (dove comunque non appare con grande frequenza) continua il silenzio del 'Pipita' nonostante il buon risultato ottenuto dalla squadra.

