CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA PIATEK / Per un Patrick Cutrone che decolla verso un (meritato) ruolo da protagonista nella Supercoppa Italiana, c'è un Gonzalo Higuain che triste e spento che potrebbe prendere il volo verso una nuova destinazione. Perché mentre il giovanissimo compagno di reparto diventa ancora una volta decisivo, il 'Pipita' è al centro di un clamoroso intrigo di calciomercato e con la testa sembra già altrove. "Quando un giocatore fa delle scelte, poi è anche difficile poter convincerlo: uno ci prova. In questo momento è un giocatore del Milan, ce lo teniamo ben stretto. Non so cosa succederà. La testa è del giocatore, non la mia" chiaro il pensiero del tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria. Attenzione quindi a quello che accadrà nelle prossime ore. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Calciomercato Milan, Higuain-Chelsea? Assalto a Piatek

Il Chelsea infatti sta facendo sul serio per Gonzalo Higuain. Il manager Maurizio Sarri lo vorrebbe a tutti i costi e l'argentino sarebbe intenzionato a riabbracciarlo.

I contatti con la, dove il 'Pipita' tornerebbe in estate in caso di mancato riscatto da parte dei rossoneri, ci sono già stati con un primo 'no' bianconero alla proposta di prestito. Ma le trattative vanno avanti: la dirigenza juventina punta al prestito con obbligo di riscatto per non mettere a bilancio una minusvalenza (mancano 36 milioni di euro come quota di ammortamento dell'affare Higuain), il Chelsea da parte sua spera in una via di mezzo con un prestito oneroso per 18 mesi. E nel caso in cui dovesse accettare di rilevare anche la quota del Milan per questa stagione, l'onere complessivo arriverebbe a circa 54 milioni di euro, visti i 27 milioni lordi per 18 mesi di ingaggio del calciatore e 18 milioni per il prestito nella stagione 2019/2010. 'La Gazzetta Sportiva' parla di telefoni infuocati in queste ore, con il fratello-agente di Higuain che starebbe facendo pressing sulle parti in causa.

E il Milan? Perso (nel caso) Higuain, l'ipotesi Morata scende, con l'Atletico Madrid che prende quota. I dirigenti milanisti, dunque, secondo la 'Rosea' starebbero facendo di tutto per tentare di convincere il Genoa a cedere il bomber Piatek già a gennaio. Si sono mosse anche Inter e Juventus, che però lo valutano in ottica estiva. Per il 'Grifone' è difficile cedere adesso il suo miglior cannoniere ed i rossoneri non hanno ampi margini di manovra, ma il Milan sarebbe convinto di poter mettere sul tavolo gli argomenti giusti per convincere i liguri che hanno bisogno di far cassa.

