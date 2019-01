CALCIOMERCATO JUVENTUS SPINAZZOLA / Leonardo Spinazzola via dalla Juventus? Non per Massimilliano Allegri, salvo l'arrivo di un altro terzino. Il tecnico bianconero nella conferenza successiva alla vittoria della Coppa Italia contro il Bologna fa chiarezza sul futuro dell'ex Atalanta: "Ha fatto una buona partita per essere la prima dopo l'infortunio.

E' un giocatore importante per noi: al momento rimane alla Juventus, anche perchè con l'infortunio didobbiamo avere quattro terzini. Con la società abbiamo parlato: per il momento abbiamo valutato che la soluzione migliore è che rimanga con noi. Ovviamente se troveremo un sostituto, Spinazzola ha bisogno di giocare con più di continuità, però questo al momento non può succedere".