BOLOGNA JUVENTUS INZAGHI / "Se la Juve le ha vinte tutte ci sarà un motivo": così Pippo Inzaghi dopo Bologna-Juventus. Alla 'Rai' l'allenatore della squadra emiliana parla dopo la gara di coppa Italia: "Dispiace perderla per due gol così: uno scontro tra due nostri giocatori e un rimpallo. Dispiace perché abbiamo tenuto testo alla Juventus. Ho visto cose positive, adesso andiamo a giocarci la nostra finale domenica contro la Spal".

SORIANO E SANSONE - "Bene, hanno portato personalità.

Mi hanno dato un'ottima risposta, sono giocatori importanti per noi: speriamo di averli domenica al 100% perché è uno scontro diretto. Sono convinto che faremo un'ottima gara".

NUOVI ARRIVI - "Devono arrivare giocatori come Soriano e Sansone che fanno la differenza. Le idee ce le abbiamo chiare su quello che può servire, poi da domenica riparte il campionato e abbiamo bisogno di fare punti. La squadra comunque con la Juvetnus ha fatto bene, è stata in partita, ha lottato. Dobbiamo ripartire dalle cose buone".

DESTRO - "Era una gara difficile per lui, ci ha dato dentro. Con me chi si allena bene, gioca. So che può darci qualcosa".

