DIRETTA CAGLIARI ATALANTA COPPA ITALIA / Dopo le partite del weekend, oggi sono in programma altre due partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. In programma alle 17.30, Cagliari-Atalanta ci dirà chi sarà l'avversaria della Juventus, vittoriosa sabato per 2-0 sul Bologna, nei quarti di finale della competizione.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Faragò; Joao Pedro, Pavoletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata

