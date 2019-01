JUVENTUS INFORTUNIO BENATIA / Assenza dell'ultimo momento per la Juventus: prima del fischio d'inizio della gara di coppa Italia contro il Bologna, Allegri ha perso Benatia per infortunio.

Lo stesso allenatore dopo la gara ai microfoni della 'Rai' ha spiegato cosa era accaduto al marocchino: "Benatia si è fermato per un'infiammazione al pube" la diagnosi comunicata dal tecnico toscano. Un'assenza che va ad unirsi a quelle già note in casa bianconera: Mandzukic potebbe rientrare soltanto tra un mese, Barzagli è ancora out, mentre Cancelo sta per tornare e potrebbe essere disponibile già per la gara di Supercoppa.