BOLOGNA JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri è soddisfatto dopo la vittoria della Juventus in coppa Italia contro il Bologna. L'allenatore bianconero ai microfoni della 'Rai' ha affermato: "Sono soddisfatto per quanto fatto sul campo, per la qualificazione: non era semplice giocare alla prima dopo la sosta. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per fare il 2-0, poi c'è stato un momento in cui tornavamo indietro. E' stata una buona gara per essere la prima dopo la ripresa".

MILAN - "Mercoledì è una partita secca dove bisogna essere bravi.

Lì noi le abbiamo già perse due ai rigori, speriamo di non arrivarci questa volta".

SPINAZZOLA E KEAN - "Kean i gol li fa. E' giovane, ha bisogno di crescere. Questa sera ha fatto una buona partita. Stessa cosa per Spinazzola dopo tanto tempo di assenza per infortunio".

BERNARDESCHI - "Ha ripreso la condizione mentale oltre che fisica. Ha fatto bene anche Costa: con l'assenza di Mandzukic sono importanti".

MANDZUKIC - "E' un'assenza, come ci sarà quella di Benatia che si è fermato per un'infiammazione al pube, sta per tornare Cancelo: vediamo. I giocatori per la Supercoppa ce li abbiamo. Siamo pronti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui