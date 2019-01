SAMPDORIA MILAN GATTUSO / Vittoria sofferta ma importante per il Milan: contro la Sampdoria ha deciso Patrick Cutrone con una doppietta. Rino Gattuso nella conferenza post match ha parlato proprio dell'attaccante rossonero: "Mi ha messo in difficoltà per la Supercoppa? Dobbiamo vedere se riusciamo a supportare le due punte. Patrick è un giocatore che quando entra spacca sempre la partita e riesce sempre a trovare continuità di prestazione. Vedremo se giocheremo con una o due punte".

Sulla gara di questa sera, poi il tecnico aggiunge: "Sono stati bravi i ragazzi. Oggi Cutrone e Conti ci hanno dato qualità. Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria. La differenza l'ha fatta la difesa.

già l'anno scorso ha fatto prestazioni importanti: ha tutto per fare il centrale, gliel'ho sempre detto. Un difensore con quelle caratteristiche sul mercato non lo paghi meno di 40-50 milioni, non fosse per l'età. Musacchio mi piace molto, è un grandissimo professionista. Zapata sta giocando a grandissimi livelli. E non dimentichiamo che è in scadenza di contratto".

Infine, su Paquetà al suo debutto: "Ha fatto una buona partita nel primo tempo, ma veniva troppo a palleggiare. Ci ha dato respiro nella ripresa, quando andava a giocare l'uno contro uno: ci ha dato una grossa mano. Ha i tempi. Ieri ho detto che è un brasiliano atipico. È molto preparato tatticamente, è una spugna, assorbe tutto. Ha avuto grande voglia e veemenza e ha grandi margini di miglioramento. Va lasciato tranquillo, non vanno fatti paragoni con Kakà, Cerezo o nessun altro".

