CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO HIGUAIN / Rino Gattuso quasi rassegnato all'addio di Gonzalo Higuain: è questa la lettura che può essere fatta delle parole dell'allenatore del Milan dopo la vittoria sulla Sampdoria in coppa Italia. A 'Milan tv', il tecnico rossonero ha spiegato: "In questi giorni se non lo avessi visto in condizione non lo avrei fatto giocare. Con lui ho questo rapporto, ci diciamo le cose in faccia: c'è grande onestà. Quando un giocatore fa delle scelte, poi è anche difficile poter convincerlo: uno ci prova. In questo momento è un giocatore del Milan, ce lo teniamo ben stretto. Non so cosa succederà.

Ci diremo le cose in faccia e da lui voglio lo stesso atteggiamento, per ora non è mancato".

Successivamente in conferenza stampa Gattuso ha aggiunto: "Mi è capitato di consigliare alcuni giocatori quando avevo più esperienza. Con Gonzalo ho parlato molto, a volte però è difficile dare consigli: la testa è del giocatore, non la mia. La cosa più importante è, quando parli con uomini, è guardarsi negli occhi e dirsi la verità. Non ho capito bene quali sono i malumori di Higuain, perchè vedo un ragazzo contento, coinvolto nello spogliatoio. Vediamo cosa succederà, magari con un gol facendoci alzare un trofeo. Se dipendesse da me lo terrei a casa mia e gli darei da mangiare tenendolo da me".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui