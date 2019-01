PAGELLE TABELLINO BOLOGNA JUVENTUS / Al Dall’Ara la Juventus conquista i quarti di finale senza faticare. Troppo il divario tecnico tra le due squadre, i bianconeri gestiscono la partita anche con le seconde linee. Ottime risposte per Allegri da parte di Spinazzola e tutto l’attacco. Kean e Pjanic tra i migliori in campo. Destro continua a deludere, i nuovi acquisti messi subito in campo non bastano per uscire dalle difficoltà. Le reti di Bernardeschi e Kean bastano per vincere questo ottavo di finale.

BOLOGNA

Angelo Da Costa 5 – Non si intende con Calabresi e con goffo intervento in uscita lascia sguarnita la porta sul gol di Bernardeschi.

Calabresi 5,5 – Dopo l’incomprensione con Da Costa cerca di metterci una toppa facendo buona guardia in copertura.

Danilo 6 – Prestazione convincente visti gli avversari. Sempre attento per cercare di limitare i danni.

Helander 6 - Non si fa sorprendere dalla velocità e dai movimenti dei bianconeri. Sfortunato nel rimpallo che favorisce il gol di Kean.

Mattiello 5,5 - Soffre sulla sua verticale, lotta per contenere Spinazzola e Bernardeschi ma non ci riesce. Dal 70’ Orsolini 6 – qualche imprecisione, una bella apertura per Sansone anticipato da De Sciglio.

Soriano 6 - Uno dei pochi a cercare una varco nella corazzata bianconera. Manovra il gioco e fa girare il pallone.

Pulgar 5,5 – Commette qualche errore di troppo ma non è al massimo della forma. Fa quel che può.

Svanberg 6 – Buon lavoro in copertura, spesso aiuta Dijks nei raddoppi. Non male anche nello smistamento della palla per i compagni. Dal 63’ Donsah 5,5 – mostra qualcosa ma non quello che serve per incidere.

Dijks 6 – Ha difficoltà a reggere le incursioni dei bianconeri, D. Costa ha un altro passo rispetto a lui. Cresce nella ripresa mettendo in difficoltà De Sciglio. Le sue percussioni danno una piccola scossa alla squadra.

Destro 5 – Si sbraccia tanto, ha voglia ma finisce lì. Dal 77’ Palacio sv

Sansone 6 – Più iniziative rispetto al compagno ma sempre poco decisive. Nella ripresa mostra più grinta e qualche guizzo.

All. Inzaghi 5,5 – La squadra continua ad avere le sue difficoltà. Inserisce dal primo minuto i nuovi acquisti che ci provano ma da soli non bastano.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Partita quasi da spettatore.

De Sciglio 5,5 – Quanti errori, troppi. Un disimpegno gli poteva costare caro e far ripartire il Bologna.

Manca di precisione, meglio nella ripresa.

Bonucci 6 – Ordinato e attento fa la sua partita senza strafare. Bene anche in interdizione.

Chiellini 6,5 – Mette una pezza ad un errore di De Sciglio nel primo tempo. Solità sicurezza in difesa.

Spinazzola 6,5 – Al debutto con la maglia bianconera non sbaglia. Ha gamba e scappa sulla sua corsia in entrambe le fasi. Si propone in avanti con giocate personali e cross per i compagni. Dal 80’ Alex Sandro sv

Emre Can 6 – Ogni tanto si complica la vita da solo con passaggi e giocate difficili.

Pjanic 7 – Il migliore in campo. Come al solito guida la squadra con ordine e precisione. Ha in mano le chiavi del centrocampo che gestisce con tranquillità, recupera anche tanti palloni.

Khedira 6 – Sbaglia poco o nulla. Prestazione convincente senza far troppa fatica.

Bernardeschi 6 – Partita non eccellente ma nel complesso attenta e ordinata. Cambia la posizione con Kean per non dare punti di riferimento agli avversari. Apre le marcature sfruttando un’incomprensione tra Da Costa e Calabresi.

Kean 7 – Inizia rendendosi subito pericoloso in due diverse occasioni. Interessanti progressioni negli spazi, gli riesce bene quasi tutto quello che fa. Ad infiocchettare la buona prestazione ci pensa la rete per il raddoppio bianconero. Dal 62’ Ronaldo 6 – qualche galoppata per riprendere confidenza con il campo.

Costa 6,5- Incide e convince. Mette in campo tanti numeri e qualità, la velocità e il dribbling, forse anche troppi, le sue armi migliori. Dal 77’ Dybala 6 – ha voglia di correre e mettere in difficoltà gli avversari.

All. Allegri 6,5 – Cambia tanti giocatori ma tutti rispondono in maniera positiva alla sua chiamata. Anche le seconde linee convincono. Ora testa alla Supercoppa.

Abritro La Penna - 6

TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS: 0-2

BOLOGNA(3-5-2): Angelo Da Costa, Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (70’Orsolini), Soriano, Pulgar, Svanberg ( 63’ Donsah), Dijks; Destro (77’ Palacio), Sansone. A disp.: Skorupski, Pirana, Corbo, De Maio, Krejci, Gonzalez, Falcinelli, Mbaye, Okwonkwo. All. Inzaghi.

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (80’ Alex Sandro); Emre Can, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Kean (62’ Ronaldo), Costa( 77’ Dybala). A disp.: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Matuidi, Bentancur. All. Allegri.

Marcatori: 9’ Bernardeschi (J), 49’ Kean (J)

Arbitro: La Penna sez. di Roma

Ammoniti: 29’ Bernardeschi (J), 44’De Sciglio (J), 69’ Emre Can (J), 82’ Soriano (B)

Espulsi:

