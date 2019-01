COPPA ITALIA SAMPDORIA MILAN / Nel nome di Cutrone: è il giovane attaccante rossonero a decidere Sampdoria-Milan, ottavo di finale di Coppa Italia. La squadra di Gattuso si impone per 2-0 grazie alla doppietta di Cutrone, subentrato dalla panchina proprio all'inizio dell'extra time. Gara equilibrata sin dal primo tempo, con poche occasioni da entrambi i lati.

Sotto osservazione, da parte dei rossoneri, la prestazione di Higuain, che ha ricevuto critiche per i pochi palloni giocati : il 'Pipita' non è riuscito ad incidere anche se nel secondo tempo regolamentare si è visto annullare una rete per fuorigioco. Prima del novantesimo, i doriani si sono resi pericolosi con, che hanno tirato fuori da buona posizione.

Nei tempi supplementari buona partenza per la Sampdoria con Reina che diventa protagonista del match, poi la zampata di Cutrone che rompe l'equilibrio. Nel secondo tempo supplementare ecco anche il raddoppio di Cutrone che finalizza con una conclusione a volo un contropiede. Vince il Milan che ora attende la vincente di Napoli-Sassuolo ai quarti di finale della competizione.

SAMPDORIA-MILAN 0-2: 102' e 108' Cutrone (M)

