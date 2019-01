Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO OSTI GABBIADINI/ Carlo, dirigente della Sampdoria, intervistato ai microfoni di 'RaiSport', ha parlato del calciomercato della squadra e dell'arrivo di Manolo: "E' arrivato per alzare un reparto già di altissimo livello, serve per alzare l'asticella. Il nostro mercato si incentrerà sul mandare a giocare qualche ragazzo per avere minuti ma in entrata non credo faremo grandi cose". Per le ultime notizie sul mercato del club blucerchiato---> clicca qui!