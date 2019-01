p>CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI ICARDI NAINGGOLAN/ Intervistato ai microfoni di 'RaiSport', Luciano, allenatore dell'Inter, ha parlato di calciomercato e delle situazioni di due big come: "Questi sono calciatori forti per noi, siccome noi vogliamo sempre migliorare, non possiamo prescindere da questi calciatori, sono pilastri per una squadra solida e vogliamo tenerli". Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Sul mercato in entrata: "Prendere altri top player porta prima a raggiungere gli obiettivi. In questo mercato non mi aspetto nulla, i giocatori li abbiamo in casa".

