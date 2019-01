LAZIO NOVARA INZAGHI/ Nel post partita di Lazio-Novara il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa: "Sono molto contento, in questi giorni ci siamo riattivati nel migliore dei modi, Avevamo tutto da perdere oggi, dovevamo rispettare il Novara. Siamo stati bravi nel primo tempo. Mi spiace per il gol subito. Nelle ultime 5 partite abbiamo subito 3 gol su rigore. Complimenti ai ragazzi, a volte non è facile riattaccare con partite come questa.

è un ragazzo che cresce, è intelligente e ha grandissime doti tecniche. E' un ragazzo molto interessante. Si merita l'esordio. Ho scelto di fare poco turnover perché la prossima partita è tra 8 giorni. Con la società c'è un continuo confronto, se esce qualcuno potremo integrare qualcun altro perché siamo 29 giocatori".mi sono sembrati stare molto meglio".