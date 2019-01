CALCIOMERCATO SERIE A BALOTELLI/ Mario Balotelli potrebbe tornare in Italia in questa sessione di calciomercato. L'ex attaccante di Inter e Milan è in uscita dal Nizza e su di lui ci sono diversi club di Serie A.

Nelle ultime ore inoltre, stando a quanto riportato da 'RaiSport', è spuntato anche il Bologna di Filippo, in cerca di reti salvezza. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

In merito ha parlato anche l'ex dirigente del Napoli, Pierpaolo Marino: "l Bologna deve dare un'alternativa a Santander e cerca gol".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui