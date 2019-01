CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO SOLARI / Sogno Isco in casa Juventus. Del futuro del fantasista del Real Madrid è tornato a parlare Solari, che alla vigilia della trasferta sul campo del Betis ha dichiarato in conferenza stampa: "Isco sta bene, così come gli altri giocatori che ho a disposizione. Vedremo chi gioca, non ho chiuso la porta a nessuno.

Mi piacerebbe che tutti giocassero di più, scegliere undici calciatori da mandare in campo è la parte meno piacevole del mio lavoro. Tutti i giocatori sono importanti e continueranno ad esserlo".

L'allenatore dei 'Blancos' ha poi proseguito: "Un sollievo se Isco andasse via a gennaio? Abbiamo 24 giocatori e tre competizioni da affrontare. Ora dobbiamo pensare solo al Betis, vogliamo vincere per recuperare punti in classifica".

