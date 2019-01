DIRETTA NAPOLI SASSUOLO COPPA ITALIA / Si torna al calcio giocato al San Paolo. Almeno per questa sera, i tifosi lasceranno da parte i pensieri di mercato per sostenere i propri beniamini. Dopo la sosta invernale, Napoli-Sassuolo sarà l'occasione per vedere all'opera anche quei calciatori che hanno giocato meno in campionato.

La vittoria varrà i quarti di finale contro il Calciomercato.it vi offre il match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Ounas; Insigne, Milik. All. Ancelotti

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic. All. De Zerbi

