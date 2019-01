CALCIOMERCATO MILAN BRAHIMI MANCHESTER UNITED ARSENAL EVERTON / Il Milan è alla ricerca di un profilo sul calciomercato per l'out offensivo di sinistra, affidato finora a un deludente Calhanoglu. Il turco infatti non ha convinto pienamente in questa prima metà di stagione, in cui è apparso troppo compassato e poco brillante in mezzo al campo.

Tra i profili studiati in casa rossonera c'è quello che porta il nome di Yacine, rapida ala sinistra in scadenza di contratto con il

Arrivare all'algerino non sarà semplice per il Milan, vista la concorrenza da parte di diversi club di Premier League. Oltre all'Everton, secondo il 'Daily Mirror', il classe '90 sarebbe entrato nel mirino anche di Arsenal e Manchester United. I Gunners sono il club che sembra avere più necessità di acquistare il 28enne poiché in cerca di un sostituto di Ramsey, promesso sposo della Juventus. Brahimi infatti può ricoprire con profitto anche il ruolo di trequartista, dato l'elevato tasso tecnico a disposizione, e potrebbe arrivare a parametro zero a Londra durante la prossima estate.

