PAGELLE TABELLINO LAZIO NOVARA / Immobile è il protagonista principale del positivo inizio di 2019 della Lazio, che passa ai quarti di Coppa Italia battendo facilmente il Novara. Tra i padroni di casa l'unica nota un po' stonata è la prova non buonissima di Caicedo, mentre tra gli ospiti brilla il portiere Benedettini che evita un passivo ben peggiore.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Miracoloso su Schiavi dopo pochi minuti. Sul rigore non ci arriva.

Bastos 6 - Sfiora il gol, in fase di chiusura non ha problemi.

Luiz Felipe 6 - Un po' ingenuo nell'azione del rigore concesso al Novara, per il resto pomeriggio tranquillo.

Acerbi 6 - Gioca col pilota automatico.

Marusic 6 - Poco intraprendente, pomeriggio al piccolo trotto. Esce per un problema fisico. Dal 77' Neto 6 - Esordio in maglia biancoceleste, si presenta con un bellissimo spunto sulla fascia.

Milinkovic 6,5 - Astuto e preciso nella punizione del 4-0. Gioca a ritmi bassi.

Leiva 6 - Primo match dal primo minuto dopo l'infortunio, è attento a non forzare troppo.

Luis Alberto 6,5 - Freddo nel capire e nell'eseguire il movimento e il tiro che valgono l'1-0. Dal 63' Berisha 6 - Fa intravedere qualcosa di interessante.

Lukaku 6 - Protagonista dell'assist a Immobile per il 3-0. Dal 62' Durmisi 6 - Subito ha la palla del 5-1 ma Cinaglia salva sulla linea. Fa vedere di avere voglia di essere protagonista.

Caicedo 6 - Si vede poco, non gli capitano grandi occasioni tranne quando nel finale non riesce a trasformare in rete un ottimo assist di Neto.

Immobile 7 - Suo l'assist per l'1-0 di Luis Alberto. Poi realizza il raddoppio sulla ribattuta dopo essersi fatto parare il rigore e il gol del 3-0 facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto.

All.: Inzaghi 6,5 - Una vittoria è sempre il modo migliore per iniziare un nuovo anno, anche se facile e scontata come quella di oggi.

NOVARA

Benedettini 6,5 - Bravo in avvio su Caicedo. Non riesce ad opporsi al rasoterra centrale con cui Luis Alberto sblocca il match. Con l'aiuto del palo nega il gol del raddoppio a Milinkovic.

Sfortunato nell'azione del raddoppio: para il rigore ma Immobile lo beffa sulla ribattuta. Salva anche su Luis Alberto lanciato a rete. Nel recupero del primo tempo si fa beffare dalla punizione di Milinkovic. Ottima parata nel finale su Caicedo.

Cinaglia 6 - Si fa bruciare da Luis alberto nell'azione del gol dell'1-0. Buoni alcuni spunti palla al piede. Buono un salvataggio su un tiro a botta sicura di Durmisi.

Chiosa 5 - Suo il fallo da cui scaturisce il rigore del 2-0. Va spessissimo in apnea.

Bove 5 - Immobile gli fa passare un brutto pomeriggio.

Visconti 6 - Marusic non lo impensierisce più di tanto.

Sciaudone 5 - Un po' confusionario, non incide.

Ronaldo 5,5 - Prova a reggere l'urto del centrocampo laziale con scarso costrutto. Dal 57' Buzzegoli 6 - Beneficia del ritmo ormai bassissimo del match.

Nardi 6 - Si fa sentire in mezzo al campo come può.

Schiavi 5 - Ha la grandissima occasione di portare la sua squadra in vantaggio, ma si fa murare da Strakosha. Dal 73' Mallamo sv.

Manconi 5 - Prova a rendersi pericoloso tra le linee ma gli riesce di rado. Dal 57' Cattaneo 6 - Entra a gara ormai compromessa.

Eusepi 6 - Freddo nel realizzare il rigore.

All. Viali 6 - Fa il possibile, la sua squadra non sfigura.

ARBITRO: Abbattista (sez. Molfetta) 5,5 - Bravo a farsi aiutare dalla Var in un paio di occasioni, qualche dubbio per un penalty non assegnato alla Lazio.

TABELLINO

LAZIO-NOVARA 4-1

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic (77' Neto), Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Silva, Murgia, Patric, Durmisi, Lulic, Badelj, Parolo, Berisha. All.: Inzaghi.

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo (57' Buzzegoli), Nardi; Schiavi (73' Mallamo); Manconi (57' Cattaneo), Eusepi. A disp. Di Gregorio, Drago, Sbraga, Migliavacca, Fonseca, Mallamo, Cordea, Kyeremateng, Stoppa. All. Viali.

ARBITRO: Abbattista (sez. Molfetta)

Marcatori: 12' Luis Alberto (L), 20' e 35' Immobile (L), 45'+3 Milinokovic (L), 49' rig. Eusepi (N)

