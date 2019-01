BERISHA ATALANTA CAGLIARI COPPA ITALIA / L'Atalanta di Gasperini affronterà lunedì il Cagliari nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. A parlare della sfida e di molto altro, ci ha pensato Etrit Berisha, il quale si è soffermato inizialmente ad analizzale la possibilità dei suoi di raggiungere la qualificazione in Europa in campionato: "Tutto dipenderà - ha dichiarato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' - dalla nostra maturità. Abbiamo fatto bene contro le grandi squadre e meno bene con le piccole. Abbiamo ottenuto 28 punti, ai quali ne mancano 4-5 per aver subito troppo e regalato gol evitabili.

Il nostro posizionamento in classifica è buono, siamo in corsa per i nostri obiettivi".

L'estremo difensore della Dea ha parlato della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari: "Vincere contro i sardi ci permetterebbe di andare ai quarti di sfidare in casa la Juventus (che giocherà stasera contro il Bologna, ndr). Queste partite ci piacciono. Vogliamo arrivare il più lontano possibile anche in coppa, senza pressione. In questo modo riusciamo a dare il meglio".

Infine l'ex Lazio ha chiuso l'intervista parlando del suo collega Gollini, inizialmente designato come titolare tra i pali: "Ottimo giocatore e bravo ragazzo. La nostra rivalità è sana. L'avvio di stagione non è stato semplice per me ma ho sempre lavorato per guadagnarmi un’altra occasione. Fortunatamente l'occasione è arrivata e ora è viatato fermarsi. L'obiettivo è essere una sicurezza per i miei compagni".

