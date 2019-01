CALCIOMERCATO LAZIO TARE / Si parla anche di calciomercato prima di Lazio-Novara, ottavo di finale di Coppa Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport' prima del match dell'Olimpico, il direttore sportivo biancoceleste Igliha fatto il punto sul mercato: "Sfoltire la rosa sarà il nostro primo acquisto per per poter lavorare con serenità. Siamo in tanti e qualcuno dovrà partire a gennaio. Nome per la fascia destra? Ne parlate voi, noi non ne abbiamo mai discusso".