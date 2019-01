NAPOLI SASSUOLO CONVOCATI ANCELOTTI / Sono 20 i giocatori convocati da Carlo Ancelotti per la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 20.45. Non saranno della partita Albiol, Hamsik e Mertens, oltre alla squalificato Verdi.

ha invece avuto un permesso per restare due giorni in più in Brasile. Ecco la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj

Centrocampisti: Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara

Attaccanti: Younes, Callejon, Milik, Insigne, Ounas, Gaetano

