Calciomercato Roma, agente Schick: "Abbiamo tante richieste"

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK - Secondo classificato al Bidone d'Oro 2018, Patrik Schick continua a far discutere i tifosi. Arrivato a cifre importanti dalla Sampdoria, l'attaccante ceco solo in rarissime occasioni è stato protagonista in positivo con la maglia della Roma.

Per lui si è parlato di una possibile cessione in prestito in questa sessione di calciomercato, ma il suo agente non è di questo avviso. Per le ultime news di mercato Roma CLICCA QUI . "Ho parlato con il direttoree lui mi ha assicurato che la società punta molto su Schick - le parole di Pavelal portale ceco 'Sport' - Patrik resta alla Roma, su questo non ci sono dubbi. Ci sono arrivate molte richieste da club italiani, spagnoli, tedeschi ed inglesi, ma ripeto: resta in giallorosso".