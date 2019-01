NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti si è soffermato anche sul calciomercato nella conferenza stampa di vigilia del match di Coppa Italia contro il Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico delconferma delle possibili uscite, con Rog principale indiziato : " Non credo possa capitare qualcosa di grosso sul mercato. Probabilmente qualche giocatore potrebbe andare via in prestito. Rog è il calciatore che stiamo valutando per capire se bisogna mandarlo in prestito", le parole di Ancelotti.